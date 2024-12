POL-OH: Wohnanhänger löst sich bei Unfall auf A7 und bleibt auf der linken Spur stehen

Fulda (ots) - Einbruch Firmengelände Neuhof. Am Donnerstagabend (31.10.), gegen 23.45 Uhr, brachen Unbekannte in der Straße "In der Eller" im Ortsteil Dorfborn in ein Firmengelände ein. Die Täter durchtrennten dazu ein Zaunelement und suchten danach im Außenlager nach Wertgegenständen. Kurz darauf ergriffen sie die Flucht, nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Es entstand rund 1.500 Euro Sachschaden. ...

