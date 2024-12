POL-OH: Sachbeschädigung durch Feuer

Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer

Homberg (Ohm). Zwischen Freitag (29.11.), gegen 16.30 Uhr, und Montag (02.12.), gegen 7 Uhr, kam es an einer Schule in der Hochstraße zu einer Sachbeschädigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen leerten unbekannte Täter den Altpapiercontainer und zündeten das Papier vor einer Gebäudewand an. Als die Polizei am Montagmorgen die Brandstelle begutachtete, waren nur noch verbrannte und durchnässte Papierreste vorzufinden. An der Hauswand entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die während der Tatzeit verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

(KL)

