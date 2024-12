Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Wohnungseinbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Am Mittwoch (04.12.), zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Eichendorffstraße auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Sie durchsuchten mehrere Wohnräume und stahlen aktuellen Informationen nach Schmuck in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die während der Tatzeit verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Wohnungseinbruch

Alsfeld. Ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße wurde zwischen Samstagmittag (30.11.) und Mittwochnachmittag (04.12.) zum Ziel unbekannter Täter. Derzeitigen Erkenntnissen nach hebelten sie die Terrassentür des Gebäudes auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Entwendet wurde aktuellen Informationen nach nichts. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell