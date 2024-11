Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Haftstrafe und Einreiseverbot für Deutschland

Breitenau (ots)

Ein 37- jährige Serbe wurde als Insasse eines serbischen Reisebusses bei der Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Breitenau in den Morgenstunden des 25.11.2024 kontrolliert. Ergebnis der Personalien Überprüfung im polizeilichen System, war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin, wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. Er wurde im August 2020 zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt, wovon noch eine Restfreiheitsstrafe von 4 Tagen zu verbüßen sind. Eine weitere Recherche ergab ein bestehendes Einreise- Aufenthaltsverbot für Deutschland, welches bis zum 22. November 2029 befristet ist. Nach Hafteinlieferung in die JVA Dresden, wird er nach Verbüßung der 4 Tage, nach Tschechien zurückgewiesen.

