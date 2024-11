Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Drei offene Haftbefehle vollstreckt

Breitenau (ots)

Für einen 42- jährigen Deutschen war die Reise von Prag nach Dresden in den Morgenstunden des 3. November 2024 am Grenzübergang Breitenau beendet. Bei der Einreisekontrolle wurden im polizeilichen Fahndungssystem drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Chemnitz ersichtlich. Gesucht wurde er wegen Bedrohung, Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz und Betrug. Nach Vorlage der Haftbefehle, wurde ihm bewusst, dass er die offenen Geldstrafen in Höhe von 8.535,59 Euro nicht begleichen kann und dafür die nächsten 224 Tage in der JVA Dresden verbringen muss.

