Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: 120 Tage Haft

Breitenau (ots)

Zur Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau erschien am 19. Oktober gegen 18:15 Uhr ein 64- jährige Deutscher als Insasse eines Pkw`s mit deutscher Zulassung. Eine Recherche im polizeilichen Abfragesystem ergab einen offenen Haftbefehl des Amtsgerichtes Berlin-Tiergarten vom September diesen Jahres. Demnach wurde er zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen Haft oder einer Zahlung von 6.093,00 Euro wegen Widerstand und tätlichen Angriff auf Personen verurteilt. Eine Zahlung durch ihn oder Dritte war nicht möglich, so dass er anschließend in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell