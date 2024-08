POL-MA: Mannheim: Männer mit Reizstoffsprühgeräten verletzt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am Sonntagabend um 19:15 Uhr lief eine 25-jährige Joggerin auf einem zum Neckar parallel verlaufenen Feldweg entlang. Auf Höhe des Tiergartenbades passierte sie einen auf einem Poller sitzenden 26-jährigen Mann, der sich ihr gegenüber in unsittlicher Art und Weise entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die 25-Jährige alarmierte die Polizei, die den Mann vorläufig festnehmen konnte. ...

