Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kind verstirbt nach Sturz von Balkon - PM 2 zur Erstmeldung - Kind verletzt sich lebensgefährlich nach Sturz von Balkon

Heidelberg (ots)

Am Freitagmorgen gegen 11 Uhr stürzte ein 4-jähriger Junge vom Balkon eines Mehrfamilienkomplexes in der Emmertsgrundpassage. Durch den Sturz aus dem 7. Stock erlitt das Kind lebensgefährliche Verletzungen und musste umgehend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Trotz intensiver medizinischer Bemühungen verstarb das Kind im Laufe des Samstags an seinen schweren Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg handelte es sich bei dem Sturz um einen tragischen Unfall, bei dem weder ein Fremdverschulden noch eine Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht festgestellt werden konnte. Eine Rekonstruktion des Geschehens ergab, dass der 4-Jährige den Aufenthalt der Mutter im Bad nutzte, um eigenständig das Fenster vom Wohnzimmer auf den Balkon zu öffnen. Anschließend kletterte das Kind auf den Balkon und auf das gut 1,1 m hohe Geländer. Dort verlor es das Gleichgewicht und stürzte über 15 Meter in die Tiefe.

