POL-ME: Müllcontainer brennt - die Polizei sucht Zeugen - Velbert - 2402043

Am Montagnachmittag, 12. Februar 2024, kam es in Velbert zu einem Papiercontainer-Brand auf dem Parkplatz der Stadtbücherei an der Donnerstraße.

Die alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand umgehend löschen. Nach erster gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei konnte eine Brandursache nicht abschließend geklärt werden. Am Brandort befanden sich mehrere Container, von denen lediglich einer leicht durch das Feuer beschädigt wurde. Ein Schaden am daneben befindlichen Gebäude entstand nicht.

Die Polizei fragt:

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann Hinweise zur Brandursache geben? Zeuginnen und Zeugen können sich jederzeit bei der Polizei Velbert unter der Telefonnummer 02051 / 946-6110 melden.

