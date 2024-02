Polizei Mettmann

POL-ME: Renault und Mercedes entwendet - Langenfeld - 2402042

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Langenfeld wurden zwischen Donnerstag, 8. Februar 2024, und Sonntag, 11. Februar 2024, ein Renault Twingo sowie ein Mercedes-Benz GL 320 Cdi gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Kenntnissen geschehen:

Die Halterin eines schwarzen Mercedes-Benz GL 320 Cdi stellte ihren Geländewagen am Donnerstag, 8. Februar 2024, gegen 9:30 Uhr an der Straße "Am Galgendriesch" auf Höhe der Hausnummer 4 in einer Parkbucht ab. Bei ihrer Rückkehr am Sonntag, 11. Februar 2024, gegen 15:10 Uhr bemerkte sie, dass ihr Auto mit Mettmanner Städtekennung (ME) entwendet worden war.

Ähnlich erging es der Halterin eines roten Renault Twingo, den sie am Samstag, 10. Februar 2024, gegen 13 Uhr an der Einmündung Lindenstraße/Talstraße geparkt hatte. Bei ihrer Rückkehr am Sonntag, 11. Februar 2024, gegen 12:30 Uhr bemerkte sie den Diebstahl ihres Wagens mit Leverkusener Städtekennung (LEV).

Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet und beide Autos zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Autos sowie zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten schwarzen Mercedes und roten Renault Twingos nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell