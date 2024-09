Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Weiterreise in Richtung JVA

Breitenau (ots)

Zur Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau erschien am 24. September gegen 11:00 Uhr ein 29- jährige Rumäne als Insasse eines Kleintransporters. 487 Tage Restfreiheitsstrafe stand in der Fahndungsnotierung des polizeilichen Systems. Das Amtsgericht Tiergarten hat ihn wegen schwerer Vergewaltigung im Jahr 2016 zur Festnahme ausgeschrieben. Von seiner ursprünglichen Haftstrafe von 4 Jahren muss er jetzt in der Haftanstalt Regis-Breitingen seine Restfreiheitsstrafe absitzen.

