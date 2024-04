Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Jever

Jever (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit weiteren Verkehrsdelikten Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagabend gegen 23.30 Uhr in der Jeverschen Straße in Schortens wurde festgestellt, dass der 15-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zusätzlich wurden zuvor Kennzeichen eines weiteren Fahrzeuges an dem Leichtkraftrad montiert, um den Anschein einer ordnungsgemäßen Zulassung zu erwecken. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Eigentümer des verwendeten Kennzeichens wurde diverse Strafverfahren eingeleitet. Das verwendete Kennzeichen wurde in amtliche Verwahrung genommen. Fahren ohne Fahrerlaubnis Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstagmorgen gegen 09.50 Uhr in der Bahnhofstraße in Schortens, wurde durch Beamte des Polizeikommissariats Jever festgestellt, dass der 28-jährige Fahrer einer Pkw-Anhänger-Kombination nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. In diesem Fall war die vorgelegte Fahrerlaubnis der Klasse B nicht ausreichend, um die Fahrzeugkombination zu führen, da die zulässige Gesamtmasse des Gespanns den Grenzwert der Klasse B überstieg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell