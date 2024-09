Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Ein Großteil konnte seine Reise fortsetzen

Breitenau (ots)

Personen aus Griechenland, Bulgarien, Tschechien, Rumänien Moldawien und Albanien mussten am Grenzübergang Breitenau einen Zwischenstopp einlegen. Alle Personen wurden am zurückliegenden Wochenende einer Einreisekontrolle unterzogen. Bei der Fahndungsüberprüfung wurden Haftbefehle verschiedener Staatsanwaltschaften aus Deutschland wegen Bedrohung, Diebstahl, Urkundenfälschung, schweren Raub und Trunkenheit im Verkehr festgestellt. Zehn Personen konnten nach Zahlung der Geldstrafe die Weiterreise fortsetzen. Diese Einnahmen in Höhe von knapp 8.900 Euro wurden den jeweiligen Justizkassen zugeführt. Vier Personen wurden in die JVA Chemnitz und Dresden eingeliefert.

