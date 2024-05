POL-HfPolBW: Politisch-historische Bildungswochen zur EU-Wahl 2024 an sechs Hochschulstandorten

Villingen-Schwenningen (ots) - "Führung reloaded - Schritt halten mit aktuellen und künftigen Herausforderungen". Unter diesem Motto steht eine Podiumsdiskussion am kommenden Donnerstag, 18. April 2024, 18 bis 20 Uhr an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Am Thema Mitarbeiterführung interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur ...

mehr