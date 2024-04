Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Podiumsdiskussion zum Thema Führung an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Villingen-Schwenningen (ots)

"Führung reloaded - Schritt halten mit aktuellen und künftigen Herausforderungen". Unter diesem Motto steht eine Podiumsdiskussion am kommenden Donnerstag, 18. April 2024, 18 bis 20 Uhr an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Am Thema Mitarbeiterführung interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Die Veranstaltung findet in hybrider Form statt. Es ist also auch eine Online-Teilnahme möglich. Die Daten zum Online-Zugang sind unter www.hfpol-bw.de abrufbar. Die Gäste auf dem Podium sind Frau Dr. Marina Martini, Geschäftsführerin von mm:consult GmbH, Uerikon (Schweiz); Herr Wolfgang Pfeifle, Bäckermeister und Geschäftsführer der Bäckereikette Pfeifle in Freiburg; Polizeidirektor Peter Albrecht, des Leiter Polizeirevier Wiesloch; Polizeihauptkommissarin Jasmin Schenk, Leiterin einer Dienstgruppe beim Polizeirevier Müllheim. Gesprochen wird über den eigenen Verantwortungsbereich und das eigene, individuelle Führungsverständnis, diskutiert werden soll über Chancen und Risiken der Generationenvielfalt, Herausforderungen in Zeiten des Personalmangels, Talentidentifikation und Talentförderung sowie über den Umgang mit Konflikten und nicht zuletzt auch über günstige und ungünstige externe Rahmenbedingungen, welche auf die Führung einwirken. Die vier erfahrenen Führungskräfte stehen selbstverständlich anschließend für Fragen aus dem Plenum zur Verfügung.

