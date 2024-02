Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksamer Zeuge bemerkt Einbruch in Kiosk und alarmiert die Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0192

In der heutigen Nacht (22.2.) wurde ein Zeuge auf einen versuchten Einbruch in einen Kiosk an der Clausthalerstraße/Bergmannstraße in Dortmund aufmerksam. Er alarmierte die Polizei, die kurz darauf einen Tatverdächtigen festnehmen konnte.

Gegen 00:05 Uhr bemerkte der 60-jährige Dortmunder Lärm aus der Straße. Beim Blick aus dem Fenster sah er, wie eine dunkel gekleidete Person versuchte, die Jalousien eines Kiosks hochzudrücken und anschließend die Scheibe mit einem Stein einschlug. Als der Tatverdächtige den Zeugen registrierte, flüchtete er über die Clausthalerstraße in südliche Richtung.

Die eingesetzten Beamten konnten kurz darauf einen Mann stellen, auf den die Personenbeschreibung des Zeugens zutraf. Es handelt sich bei dem Tatverdächtigen um einen 18-jährigen Dortmunder. Er wurde zur Wache gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige entlassen.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell