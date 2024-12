Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Hünfeld - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Burghaun. Am Donnerstag (05.12.) wurde in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 21, in Burghaun ein geparkter, schwarzer Pkw VW Touran von einem unbekannten Pkm beim Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher beschädigte den Kotflügel und den Spiegel des geparkten Fahrzeugs. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Hünfeld, Tel. 06652/96580 oder an jede andere Polizeidienststelle.

