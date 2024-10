Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Einfamilienhaus

Dörsdorf (ots)

In Dörsdorf, nutzten unbekannte Täter am Samstag, dem 05.10.2024, zwischen 12.00 und 16.00 Uhr, die Abwesenheit der Hauseigentümer, um sich über eine aufgehebelte Terassentür Zugang zum Haus zu verschaffen. Es wurden alle Räume durch die Täter durchsucht. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen. Hinweise über verdächtige Wahrnehmung in diesem Bereich bitte an die Polizei in Diez: 06432/6010.

