Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht auf B42 durch Mercedes Fahrer

Kestert (ots)

Am Freitag, 04.10.2024, gegen 20:28 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden im Begegnungsverkehr und anschließender Verkehrsunfallflucht des verursachenden Beteiligten auf der B42 kurz hinter dem Ortsausgang von Kestert in Richtung Sankt Goarshausen. Der Unfallverursacher geriet vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn, wo er gegen das Fahrzeug des entgegenkommenden Pkw-Fahrer stieß. Obwohl der Verursacher hierbei den Pkw derart beschädigte, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entfernte sich der Verursacher in Fluchtrichtung Kamp-Bornhofen. Bei dem flüchtigen unfallbeteiligten Pkw könnte es sich um eine weiße Mercedes-Benz E-Klasse handeln, bei der zumindest der linke Rückspiegel beschädigt ist. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Goarshausen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell