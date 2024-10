POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Hachenburg (ots) - Am Mittwoch, 02.10.2024, ereignete sich auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Koblenzer Straße 8 in 57627 Hachenburg ein Verkehrsunfall. Zwischen 14:00 und 15:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz abgestellter Pkw durch einen unbekannter Verursacher beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher geben können, ...

mehr