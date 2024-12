POL-OH: Einladung an die Medien Polizeipräsident Michael Tegethoff belobigt verdiente Bürgerinnen und Bürger

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Kfz-Werkstatt Alsfeld. Eine Kfz-Werkstätte in der Aulastraße wurde zwischen Mittwoch (04.11.), gegen 17.30 Uhr, und Donnerstag (05.11.), gegen 7 Uhr, zum Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger hebelten die Eingangstür des Gebäudes auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten im Inneren. Aktuellen Informationen nach stahlen sie Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen ...

