Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Kellerbrand in Kempen, St. Hubert, brennt Wäschetrockner

Kempen am Niederrhein (ots)

Am heutigen Nachmittag des 02. August 2024 wurden die Löschzüge St. Hubert, Tönisberg sowie die Tagesschleife der Freiwilligen Feuerwehr Kempen um 13:14 Uhr zur Königsstraße aufgrund eines Kellerbrandes alarmiert. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte konnten die Meldung bestätigen, es drang bereits Rauch aus dem Kellerbereich. Ein Angriffstrupp unter Atemschutz konnte im betroffenen Bereich einen in Brand geratenen Wäschetrockner ausfindig machen und ins Freie transportieren. Parallel dazu wurde das Gebäude mittels Überdrucklüfter belüftet und mit der Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Glücklicherweise konnten die Bewohner an der Einsatzstelle verbleiben, nachdem sie vom Rettungsdienst gesichtet wurden.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst der Stadt Kempen mit zwei Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug, die Polizei und die Feuerwehr. Insgesamt waren ca. 30 Einsatzkräfte vor Ort.

