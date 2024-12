Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall L 3380, Eiterfeld - Ufhausen

Hünfeld (ots)

Zwei leichtverletzte Fahrzeugführer und etwa 25.000 EUR Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom heutigen Tag. Gegen 13:35 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Hohenroda mit seinem VW Transporter die Milchstraße von Fürsteneck kommend in Richtung Leibolz. An der Kreuzung zur L 3380 übersah er einen vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Mann aus Geisa, der mit seinem Mercedes Sprinter von Eiterfeld nach Geisa fuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Sprinter hierdurch in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde und dabei einen Leitpfosten und eine Warnbarke beschädigte.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die beiden Fahrzeugführer kamen im Anschluss leicht verletzt ins Krankenhaus Hünfeld.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000,00 EUR.

