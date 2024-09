Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B9/Auffahrunfall mit Verletzen

Germersheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr ereignete sich auf der B9 zwischen den Anschlussstellen Germersheim-Nord und Germersheim Mitte in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Auffahrunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Eine Fahrzeugführerin hatten den vor ihr abbremsenden Pkw zu spät bemerkt und fuhr auf das Fahrzeug auf. Ein dahinterfahrender Pkw erkannt dies ebenfalls zu spät und fuhr auf die verunfallten Fahrzeuge auf. Zwei Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt und wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Alle drei Pkws waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 18000,-EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell