Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (147) Schwerverletzter nach Wohnungsbrand in Neustadt an der Aisch im Krankenhaus verstorben

Neustadt an der Aisch

Wie mit Meldung 142 berichtet, brach in den frühen Freitagmorgenstunden (09.02.2024) in einer Wohnung in Neustadt an der Aisch ein Brand aus. Ein 43-jähriger Mann wurde lebensgefährlich verletzt und ist mittlerweile im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Das Feuer brach gegen 05:30 Uhr in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße aus. Beim Eintreffen der Streifen der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch sowie der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus einem Fenster der Wohnung. Während sich die meisten Bewohner des Hauses rechtzeitig selbstständig ins Freie begeben konnten, galt eine Person zunächst als vermisst. Der 43-jährige Mann konnte kurz darauf durch die Kräfte der Feuerwehr in der brennenden Wohnung aufgefunden und aus dieser gerettet werden. Der Mann musste vor Ort reanimiert werden und kam im Anschluss in ein Krankenhaus. Hier erlag der 43-Jährige am Freitagnachmittag seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zur derzeit noch unbekannten Brandursache führt das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken