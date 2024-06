Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei Jahrzehnte Behörden-Staffelmarathon

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Ölper See,

05.06.2024, 15.30 Uhr

Am Donnerstag liefen 87 Teams aus den Behörden, Einrichtungen und Institutionen der Region Braunschweig die Strecke um den Ölper See.

Am 05.06.2024 um 15.30 Uhr gab Bettina Drangmeister, Leiterin des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN) - Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg den "Startschuss" zum 20. Behörden-Staffelmarathon. Jedes Team stellte sieben Läuferinnen und Läufer, die jeweils eine Strecke von rund sechs Kilometern bewältigen mussten.

Die Laufveranstaltung wurde durch die Bezirksregierung Braunschweig ins Leben gerufen und wird seit 2004 in gemeinsamer Schirmherrschaft durch die Polizeidirektion Braunschweig und das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN) - Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg getragen.

Bettina Drangmeister: "Es ist unglaublich, welche Leistungen hier vollbracht werden. Das Organisations-Team hat wieder alles bestens auf den Weg gebracht und für ein Rundumsorglospaket für die Helfenden, Gäste und Sportlerinnen und Sportler gesorgt. Vor allem die Laufenden erbringen eine phantastische Leistung. Bei der heutigen Jubiläumsveranstaltung des 20. Staffelmarathons ist es geschehen: Beim 24. Staffelstabwechsel wurde in Summe aller gelaufenen Strecken die Erde am Äquator das 2. Mal umrundet. Stolze 80.150 km wurden in den letzten Jahren bis zu diesem Wechsel gelaufen. Am Ende des Tages waren es dann natürlich deutlich mehr Kilometer."

Der SV Schwarzer Berg war auch in diesem Jahr ein hervorragender Gastgeber und hat alle Sportlerinnen und Sportler, die angereisten Familien und Freunde sowie alle anderen Gäste mit Speisen und Getränken versorgt.

Abermals waren die Teams bei der Namensgebung sehr kreativ. So waren z.B. "LAVES in the air" des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - Standort Braunschweig, die "Tax on the Road" vom Finanzamt für Großbetriebsprüfung Braunschweig und die "Schmalbandathleten" der TU Braunschweig - Institut für Nachrichtentechnik am Start.

Gewonnen hat zum dritten Mal in Folge das Team "Speedy DUDzales" mit einer Zeit von 02:48:04. Somit wird der Wanderpokal ab sofort fest in den Räumen der Bundespolizeiabteilung Duderstadt stehen und im nächsten Jahr wird es einen neuen Pokal geben müssen.

Schnellste Läuferin in der Einzelwertung war Cecile Behrens mit 23:01 Minuten. Bei den Männern war Dean Sauthoff mit einer Zeit von 19:14 Minuten am schnellsten unterwegs.

Polizeipräsident Michael Pientka:

"Dass auch nach 20 Jahren so viele Sportlerinnen und Sportler an den Start gehen, zeigt, dass mit dem Behörden-Staffelmarathon eine Veranstaltung ins Leben gerufen wurde, die schon lange zur Tradition geworden ist und die Sportbegeisterung der Region Braunschweig unterstreicht. Die Polizeidirektion Braunschweig freut sich schon jetzt darauf, im nächstes Jahr wieder die Schirmherrschaft zu übernehmen und den 21. Staffelmarathon auf die Strecke zu bringen."

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell