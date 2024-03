Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Feuer in leerstehendem Wohnblock

Goch (ots)

Am Abend um kurz vor 22 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einem der sogenannten ehemaligen Belgierhäuser an der Melatenstraße gemeldet. Ein Raum im dritten Obergeschoss des leerstehenden Gebäudes stand in Vollbrand. Das Gerümpel in dem Zimmer war offensichtlich angezündet worden.

Löschmaßnahmen wurden mittels der Drehleiter über den Balkon der betroffenen Wohnung eingeleitet. Atemschutztrupps durchsuchten das gesamte Gebäude nach Personen. Es wurde niemand gefunden. Insgesamt dauerten die Löscharbeiten knapp 90 Minuten. Vor Ort waren 40 Einsatzkräfte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler.

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch