FF Goch: Markus Michel ist Leiter der Löschgruppe Nierswalde

Goch (ots)

Die Löschgruppe Nierswalde der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch hat einen neuen Chef: Es ist Brandmeister Markus Michel. Er folgt in dieser Funktion auf Hauptbrandmeister Ralf Birkmann an der Spitze der Löschgruppe. Birkmann bleibt als stellvertretender Leiter der Löschgruppenführung erhalten. Stadtbrandinspektor Stefan Bömler gratulierte dem neuen Leiter der Löschgruppe und wünschte ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion. Birkmann dankte er für die bislang geleistete Arbeit. Ebenfalls neu im Amt ist Feuerwehrmann Tobias Rohde als Vertrauensperson der Löschgruppe Nierswalde. Auch an ihn gingen die Glückwünsche von Stefan Bömler.

