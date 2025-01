Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Korrigierte Meldung, bitte nur diese hier verwenden (die Meldung um 14.57 Uhr enthielt ein falsches Datum) Marburg: Einbrecher festgenommen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstag, 28. Januar, gegen 0.25 Uhr drei Personen, die gerade in einen Bäcker in der Straße Ketzerbach einbrachen. Sofort ausrückende Polizeistreifen nahmen vor Ort zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren vorläufig fest, dem dritten gelang die Flucht. Eine Beschreibung zu ihm liegt nicht vor. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Männer es bislang noch nicht in das Geschäft geschafft hatten- lediglich ein etwa 100 Euro hoher Schaden war durch den Hebelversuch am Fenster entstanden. Die Männer, wovon einer keinen festen Wohnsitz hat und der andere in Karlsruhe wohnt, kamen mit auf die Dienststelle und wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen am Nachmittag aufgrund fehlender Haftgründe entlassen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

