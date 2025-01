Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher festgenommen + Einbrecher überrascht + Nackter Mann auf Straße - vorläufige Festnahme nach Angriff auf Polizeibeamten + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Einbrecher festgenommen

Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstag, 28. Juli, gegen 0.25 Uhr drei Personen, die gerade in einen Bäcker in der Straße Ketzerbach einbrachen. Sofort ausrückende Polizeistreifen nahmen vor Ort zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren vorläufig fest, dem dritten gelang die Flucht. Eine Beschreibung zu ihm liegt nicht vor. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Männer es bislang noch nicht in das Geschäft geschafft hatten- lediglich ein etwa 100 Euro hoher Schaden war durch den Hebelversuch am Fenster entstanden. Die Männer, wovon einer keinen festen Wohnsitz hat und der andere in Karlsruhe wohnt, kamen mit auf die Dienststelle und wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen am Nachmittag aufgrund fehlender Haftgründe entlassen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Cölbe: Einbrecher überrascht

Vermutlich über eine Kellertür drangen zwei Diebe am Dienstag, 28. Januar, in ein Einfamilienhaus in der Brüder-Grimm-Straße ein. Sie nahmen Geld, Schmuck und Laptops an sich, bevor sie gegen 3.50 Uhr auf die aufgewachte Bewohnerin trafen und flüchteten. Der Wert des Diebesguts liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 1.500 Euro, eine genaue Auflistung steht noch aus. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen, denen die zwei wegrennenden Personen aufgefallen sind. Sie sollen etwa 165 bis 185cm groß sein, hatten beide kurze Haare und ein "südländisches" Aussehen. Zudem trug einer einen schwarzen Fischerhut, beide hatten dunkle Jeanshosen an, einer hatte einen dunklen Rucksack dabei. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Nackter Mann auf Straße - vorläufige Festnahme nach Angriff auf Polizeibeamten

Vermutlich infolge eines Drogenrauschs randalierte ein 39-jähriger Mann in einer Wohnung im Ginseldorfer Weg und beschädigte dort eine Tür, bevor er sich komplett auszog und sich an die Straße setzte. Mehrere Zeugen informierten daraufhin am Samstag, 25. Januar, gegen 11.35 Uhr die Polizei. Die anrückende Streife sprach zunächst mit dem Mann, der sich zunehmend aggressiv und enthemmt verhielt. Völlig unvermittelt schlug er dem Polizeibeamten während der laufenden Kontrolle mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht. Der Beamte und seine Kollegin nahmen den 39-Jährigen daraufhin vorläufig fest und brachten ihn in eine psychiatrische Klinik.

Marburg: Schaden verursacht?

Ein 58-jähriger Marburger befuhr am Donnerstag, 23. Januar, die Stiftstraße in Richtung Hermannstraße. Zwischen 17 und 18 Uhr touchierte er beim Vorbeifahren einen geparkten PKW und fuhr weiter. Anschließend meldete er selbst den Unfall bei der Polizei. Unklar ist bislang, welches Auto sein VW touchierte und ob dadurch ein Schaden entstand. Am VW entstand ein etwa 50 Euro hoher Schaden am Außenspiegel. Die Unfallermittler bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Peugeot touchiert

Auf dem kleinen Schotterparkplatz in der Frankfurter Straße/ Gutenbergstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer einen gelben Peugeot 208, der dort am Montag, 27. Januar, zwischen 10.50 Uhr und 13.30 Uhr parkte. Anstatt sich um den etwa 500 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der K111 zwischen Römershausen und Runzhausen kollidierten am Samstag, 25. Januar, zwei sich entgegenkommende Fahrzeuge leicht miteinander. Dadurch entstand ein etwa 300 Euro hoher Schaden am linken Außenspiegel eines Citroen. Der andere Beteiligte fuhr nach dem Unfall gegen 17.30 Uhr weiter in Richtung Römershausen. Eine Zeugin konnte Teile des Kennzeichens angeben. Demzufolge handelte es sich MR-YQ. Am Fahrzeug könnte sich ebenfalls an der linken Seite ein Unfallschaden befinden. Näheres ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell