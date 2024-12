Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Dienstagnachmittag (10.12.) stellte eine 18-Jährige fest, dass in ihre Wohnung in der Herrenstraße eingebrochen wurde. Die Räume waren durchwühlt und es fehlten Schmuck, eine Handtasche, Schminke sowie ein Glätteisen und ein Lockenstab. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zwischen 9.35 Uhr und 11.45 Uhr zu dem Einbruch. Die Polizei konnte Hebelmarken an der Tür feststellen. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Die Hagener Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweis. (arn)

