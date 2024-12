Polizei Hagen

POL-HA: Mittlerer viertstelliger Geldbetrag nach betrügerischem Telefonat von Konto einer 50-jährigen Hagenerin abgebucht

Hagen (ots)

Nach einem betrügerischen Anruf wurden am Montagabend (09.12.2024) mehrere tausend Euro vom Konto einer 50-jährigen Hagenerin abgebucht. In dem Telefonat gab sich eine bislang unbekannte Täterin als Mitarbeiterin einer Bank aus und berichtete der 50-Jährigen von vermeintlich auffälligen Kontobewegungen. Anschließend forderte sie die Hagenerin dazu auf, mehrere Vorgänge in deren Online-Banking Account zu bestätigen und diesen anschließend zwei Tage lang nicht zu öffnen. Nachdem das Telefonat beendet war, stellte die 50-Jährige fest, dass ein mittlerer viertstelliger Betrag abgebucht wurde. Sie brachte den Betrug zur Anzeige. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell