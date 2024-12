POL-RE: Bottrop: Fahrkartenautomat gesprengt - Tatverdächtiger schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall am Kreisverkehr Bruchweg/Hohenhorster Weg ist am Montagnachmittag eine 20-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Die junge Frau aus Herne wollte gegen 16.30 Uhr den Bruchweg - an der Querungshilfe - überqueren. Dabei wurde sie von einer 72-jährigen Autofahrerin aus Recklinghausen erfasst, die den Kreisverkehr gerade ...

mehr