POL-RE: Gladbeck/Herten: Unfallfluchten- Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots) - Bottrop: Auf dem Corinthweg sind unbekannte Täter am Samstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen kletterten die Täter auf die Garage und gelangten so in den Garten. Von dort hebelten sie eine Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Gestohlen wurden u.a. eine Herrenarmbanduhr, ein Rucksack und ein Haartrockner. ...

