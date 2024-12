Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf dem Corinthweg sind unbekannte Täter am Samstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen kletterten die Täter auf die Garage und gelangten so in den Garten. Von dort hebelten sie eine Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Gestohlen wurden u.a. eine Herrenarmbanduhr, ein Rucksack und ein Haartrockner. Der Tatzeitraum liegt zwischen etwa 15 Uhr und 22.40 Uhr.

Dorsten:

Am Samstagabend wurde auf der Straße Pastorsbusch in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Es gibt Videokameras, auf denen zwei Täter zu sehen sind. Sie brachen gegen 19 Uhr die Kellertür auf - und suchten im Haus nach Wertgegenständen. Dank der Videoaufzeichnung wurden auch die Bewohner schnell auf die Tat aufmerksam, begaben sich selbst zurück zum Haus und alarmierten die Polizei. Einer der Täter konnte noch kurz festhalten werden, dann gelang ihm aber die Flucht. Gestohlen wurde offenbar nichts. Beschreibung der Einbrecher: männlich, schlank, mindestens einer hatte dunkle Haare (beide trugen Kapuzen). Einer hatte offenbar eine Kniebandage (Knieorthese) am Bein.

Haltern am See:

Am frühen Freitagabend sind an der Straße Zum Blickpunkt unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten fast jeden Raum, vor allem das Schlaf- und Ankleidezimmer. Die Täter erbeuteten u.a. einen Tresor, Schmuck und ein Handy. Auf einer Videokamera sind zwei Täter zu sehen. Die Beschreiung ist ähnlich: ca. 1,80m groß, Drei-Tage-Bart, schwarze Wollmützen (Beanie), schwarzer hüftlanger Mantel/Daunenjacke, dunkle Hose, schwarze Handschuhe. Der Einbruch war zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr.

Herten:

Auf der Sterzinger Straße wurde am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, in ein Haus eingebrochen. Die Täter wollten anfangs offenbar ein Fenster aufhebeln, weil das nicht klappte, schlugen sie die Scheibe ein. Der Einbruch löste einen Alarm los, trotzdem wurden noch mehrere Räume durchsucht. Bei ihrer Flucht wurden die Täter von Zeugen gesehen bzw. ein Stück weit verfolgt. Demnach liefen insgesamt drei Täter in Richtung Mühlenstraße. Im Bereich Mühlenstraße/Seiser Steig stiegen sie in einen weißen VW Passat - und flüchteten in Richtung Feldstraße. Personenbeschreibung: männlich, kleiner als 1,85m, mindestens zwei Täter trugen eine dunkle Basecap und eine Kapuze, eine Person trug eine dunkle Jacke/Pullover mit einem weißen Innenteil der Kapuze und weißen Schuhen, alle waren vermummt. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Schlüsselbund, eine hochwertige Uhr sowie Schmuck gestohlen.

Waltrop:

Auf der Straße Im Eickel wurde zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten zunächst, eine Terrassentür aufzuhebeln. Weil das misslang, hebelten sie ein Fenster auf - und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer und brachen einen Tresor im Keller auf. In dem Haus wurde auch in die Einliegerwohnung eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurden hochwertige Armbanduhren gestohlen.

Wer (weitere) Angaben zu den Einbrüchen oder zu Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, die Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) zu informieren.

