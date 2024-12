POL-RE: Herten: Polizei nimmt 35-Jährigen nach Körperverletzung in Gewahrsam

Recklinghausen (ots) - Nach einem "Schockanruf" übergab eine 83-Jährige aus Bottrop Bargeld an einen unbekannten Mann. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen, die Angaben zu dem "Abholer" oder dem Vorfall selbst machen können. Am Freitagmittag, gegen 13 Uhr, rief eine bislang unbekannte Frau bei der Seniorin an. Sie erklärte, dass ihr Schwiegersohn einen tödlichen Autounfall verursacht habe. Er würde sich ...

