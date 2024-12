Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Autofahrer/in nach Unfall mit Radfahrerin gesucht

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Castroper Straße/Südring hat es heute Morgen einen Unfall mit einer Radfahrerin gegeben. Der beteiligte Autofahrer bzw. die beteiligte Autofahrerin wird gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 20-jährige Fahrradfahrerin aus Datteln auf dem Radweg der Castroper Straße unterwegs - in Richtung Kinderklinik. Gegen 7.45 Uhr wollte sie an der Kreuzung weiter geradeaus fahren, während ein Auto rechts abbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die Radfahrerin stark ab und stürzte daraufhin. Das Auto fuhr weiter - möglicherweise hat der Fahrer oder die Fahrerin den Unfall gar nicht bemerkt. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt. Das Auto (Pkw) wurde als weiß oder silber beschrieben. Näheres ist nicht bekannt. Die Polizei sucht den Autofahrer bzw. die Autofahrerin und bittet auch Zeugen, die nähere Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Unfall selbst machen können, sich zu melden. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell