Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Seniorin von mutmaßlichen Betrügern überfallen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach drei jungen Männern, die am frühen Samstagabend eine Seniorin zu Hause überfallen haben. Die ältere Dame konnte sich erfolgreich wehren, die Täter flüchteten ohne Beute. Die Frau musste allerdings verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen bekam die Seniorin am Samstagabend, gegen 18.15 Uhr, Besuch von angeblichen Pflegedienst-Mitarbeitern. Zuvor war der Besuch sogar telefonisch angekündigt worden - wobei es dabei vermutlich eher darum ging, an Informationen zu kommen. Anlass des Besuchs sollte ein kleines Geschenk zu Nikolaus sein. Die Seniorin war zwar zögerlich, stimmte dem Besuch aber zu - zumal sie auch sonst von einem Pflegedienst besucht wird.

Nachdem die Frau die Wohnungstür "In der Feige" geöffnet hatte, standen ihr drei junge Männer gegenüber. Einer soll sie direkt in die Wohnung gedrängt und ihr den Mund zuhalten haben. Die ältere Dame wehrte sich, biss dem Täter in die Hand und rief um Hilfe. Die Frau wurde daraufhin weggeschubst und stürzte. Die drei Täter liefen weg.

Ein Nachbar kam der Frau schnell zu Hilfe, er konnte die drei Täter beim Wegrennen noch kurz sehen.

Beschreibung: männlich, jung, etwa 18 bis 23 Jahre alt, einer größer und schlanker als die beiden anderen, zwei trugen dunkle Jacken (eine wurde als grün beschrieben), einer eine blaue leicht glänzende Stoffjacke, zwei hatten dunkle Haare (einer lockige schwarze Haare), einer etwas helleres Haar, sprachen akzentfrei Deutsch.

Wer Hinweise zu den drei Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell