Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt auf anderes Auto auf - Verdacht der Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag (09.12.) suchte ein 33-Jähriger eine Polizeiwache auf und machte Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht, die er begangen habe. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Trotzdem sei er, nach eigenen Angaben, mit seinem BMW gegen 17.15 Uhr auf der Eckesesyer Straße auf einen Skoda aufgefahren. Er habe das Auto umgeparkt und die 28-Jähriger Skoda-Fahrerin anschließend nicht mehr angetroffen. Er habe an ihrem Auto aber einen Zettel mit seiner Telefonnummer hinterlassen und gab an, beabsichtigt zu haben, auch den Halter des BMW zu holen, um den Unfallhergang und alle weiteren Versicherungsdaten auszutauschen. Er habe nicht beabsichtigt, einfach so zu fahren.

In der Zwischenzeit erstattete die 28-jährige Fahrerin des Skoda eine Anzeige. Sie schilderte einer Streifenwagenbesatzung, dass nach dem Auffahrunfall drei Männer aus dem BMW gestiegen seien. Als die Hagenerin angab die Polizei hinzuziehen zu wollen, lehnten die Unfallbeteiligten dies jedoch ab. Sie seien dann in den BMW gestiegen und hätten sich dann vom Unfallort entfernt.

Nach Angaben des 33-Jährigen habe sich die 28-Jährige nach der Anzeigenerstattung bei ihm gemeldet und man habe sich weiter ausgetauscht zur Abwicklung. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Ihm ist das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell