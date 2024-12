POL-HA: Polizei Hagen bekämpft Messergewalt und führt Kontrolleinsatz durch

Hagen-Boele (ots) - Am Sonntag (08.12.) wurde eine Streifenwagenbesatzung nach einer häuslichen Gewalt in einer Wohnung in Boele eingesetzt. Eine Hagenerin gab gegenüber der Polizei an, dass ihr 38-jähriger Mann sie geschubst und am Hals gehalten habe. Hierbei habe er ihr angedroht sie umzubringen, wenn sie ihn verlassen würde. Weiterhin schildert die Frau, dass es ...

mehr