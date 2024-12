Polizei Hagen

POL-HA: Infostand zum Thema Einbruchsschutz und Taschendiebstahl auf dem Boeler Markt

Hagen (ots)

Am Mittwoch (11.12.) klärt die Dienststelle für Kriminalprävention und Opferschutz der Hagener Polizei Bürgerinnen und Bürger auf dem Boeler Markt zu den Themen Einbruchsschutz und Taschendiebstahl auf.

In der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr können sich Interessierte am Stand der Polizei informieren. Hintergrund der Beratungsaktion ist die dunkle Jahreszeit, in der es häufiger zu Wohnungseinbrüchen kommt. Bereits wenige Maßnahmen können dabei helfen, Tätern einen Riegel vorzuschieben und das eigene Zuhause zu schützen.

Auch das Thema Taschendiebstahl ist der Dienststelle für Kriminalprävention ein wichtiges Anliegen, es gehört zu den häufigsten Delikten im öffentlichen Raum. Taschendiebe lauern überall auf Tatgelegenheiten, ihre Tat fällt Opfern oft erst später auf. Um es den Diebinnen und Dieben so schwer wie möglich zu machen, rät die Polizei zu Vorsicht und Achtsamkeit auf Straßen und in Fußgängerzonen. Am Stand der Polizei auf dem Boeler Markt erhalten Interessierte umfangreiche Tipps, wie sie sich am besten schützen können und bekommen die Gelegenheit, Fragen zu stellen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell