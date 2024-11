POL-OH: Schwerer Unfall auf der BAB A4 zw. Anschlussstellen Gerstungen und Wommen: Pkw fährt auf Lkw auf

Fulda (ots) - Am Freitag, 08.11.2024, ereignete sich um 13:40 Uhr in der Künzeller Straße in Fulda ein Verkehrsunfall, der einen Gesamtschaden in Höhe von 7500 Euro zur Folge hatte. Der Fahrer eines Pkw BMW bog vom Gelände einer Tankstelle auf die Fahrbahn der Künzeller Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Toyota, der vorfahrtsberechtigt in Fahrtrichtung Heidelsteinstraße unterwegs war. Beide ...

mehr