POL-OH: Einbruch in Elektrotechnikfirma

Fulda (ots) - Einbruch in Mehrfamilienhaus Großenlüder. Unbekannte Täter begaben sich am Donnerstag (07.11.), in der Zeit von 16 Uhr bis 20 Uhr, unbefugt auf ein Grundstück in der Friedrichstraße. Hier hebelten sie die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses auf und durchsuchten sämtliche Räume. Sie stahlen Bargeld und Schmuck in Höhe eines mittleren ...

mehr