Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Schmuck und Bargeld entwendet

Fulda (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Großenlüder. Unbekannte Täter begaben sich am Donnerstag (07.11.), in der Zeit von 16 Uhr bis 20 Uhr, unbefugt auf ein Grundstück in der Friedrichstraße. Hier hebelten sie die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses auf und durchsuchten sämtliche Räume. Sie stahlen Bargeld und Schmuck in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Schmuck und Bargeld entwendet

Petersberg. Am Donnerstag (07.11.), zwischen 15 Uhr und 23 Uhr, stiegen Unbekannte auf das Vordach eines Mehrfamilienhauses in der Taunusstraße und gelangten auf noch nicht bekannte Weise über ein Fenster in eine Wohnung. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kim Leubecher

