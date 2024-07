Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in eine Tierarztpraxis in Stadland +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte sind in Stadland in eine Tierarztpraxis eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Montag, 22. Juli 2024, 09:00 Uhr, bis Dienstag, 23. Juli 2024, 07:30 Uhr, haben Kriminelle ein Fenster einer Tierarztpraxis in der Straße "Burenreege" in Stadland aufgebrochen und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Hier nahmen sie etwas Bargeld an sich. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.200 Euro beziffert.

Wer verdächtige Personen in der Nähe der Praxis gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell