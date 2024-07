Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall nach illegalem Kraftfahrzeugrennen in der Innenstadt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach einem illegalen Kraftfahrzeugrennen hat ein junger Mann am Montag, 22. Juli 2024, gegen 18:50 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Innenstadt von Delmenhorst verursacht. Die Polizei sucht Zeugen und möglicherweise gefährdete Personen.

Ein 23-jähriger Delmenhorster befuhr mit einem BMW die Bahnhofstraße und soll sich dabei ein Rennen mit dem Fahrer eines Kleinwagens geliefert haben. Mit quietschenden Reifen bogen sie zunächst nach links in die Straße "Kirchplatz" und von dort nach links in die Schulstraße ein. Hierbei brach das Heck vom BMW aus, der bei erlaubten 30 km/h nach rechts von der gepflasterten Straße abkam, einen Busch durchfuhr und mit einer Parkplatzschranke und einem Verkehrszeichen - ein Gefahrzeichen, das auf spielende Kinder aufmerksam machen soll - kollidierte. Von dort geriet der Pkw des 23-Jährigen nach links, prallte gegen die Gebäudewand einer Musikschule und kam schwer beschädigt vor deren Eingang zum Stillstand. Es entstanden geschätzte Schäden in Höhe von 15.000 Euro. Gegen den unverletzten 23-Jährigen leitete die Polizei ein Verfahren wegen des Verdachts der Teilnahme an einem unerlaubten Kraftfahrzeugrennen ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter die Beschlagnahme seines Führerscheins an.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Insbesondere wird ein Mann gesucht, der zu Fuß mit einem Kleinkind im Kinderwagen und zwei weiteren Kindern in der Schulstraße unterwegs gewesen sein soll. Sie könnten durch das Fahrverhalten des 23-Jährigen gefährdet worden sein, entfernten sich aber von der späteren Unfallstelle. Der Mann soll ungefähr 170 cm groß und mit einem roten T-Shirt bekleidet gewesen sein. Außerdem werden Zeugen gesucht, die das Fahrverhalten des 23-Jährigen und des bislang unbekannten Fahrers im Kleinwagen beschreiben können. Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell