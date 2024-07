POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der Autobahn 1 in Lohne

Delmenhorst (ots) - Bereits am Freitag, 19. Juli 2024, ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst verletzt worden. Der Verursacher entfernte sich. Es werden Zeugen gesucht. Der 18-jährige Delmenhorster befuhr gegen 21:35 Uhr den Radweg der Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Hasporter Damm. Beim Queren der Straße "Rosenhof" wurde er von einem unbekannten ...

