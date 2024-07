POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Transporter in Wardenburg aufgebrochen und Werkzeug entwendet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Montag, 22. Juli 2024, gegen 16:05 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 42-jährger Nordenhamer mit einem Nissan die Tilsiter Straße, von der er in die Sielstraße einbiegen wollte. Dabei übersah er den Kia eines 32-Jährigen ...

mehr