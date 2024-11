Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

Am Mittwoch (06.11.), gegen 11 Uhr, parkte die 41-jährige Fahrerin aus dem Werra-Suhl-Tal ihren schwarzen Opel Mokka in der Straße "Am Lax". Gegen 23 Uhr wurde die Dame durch einen Zeugen auf einen Schaden am vorderen linken Kotflügel aufmerksam gemacht. Der noch unbekannte Verursacher entfernte sich nach derzeitigen Erkenntnissen vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

