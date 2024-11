Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilungen der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Am Freitag, 08.11.2024, ereignete sich um 13:40 Uhr in der Künzeller Straße in Fulda ein Verkehrsunfall, der einen Gesamtschaden in Höhe von 7500 Euro zur Folge hatte. Der Fahrer eines Pkw BMW bog vom Gelände einer Tankstelle auf die Fahrbahn der Künzeller Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Toyota, der vorfahrtsberechtigt in Fahrtrichtung Heidelsteinstraße unterwegs war. Beide Pkw wurden beschädigt, der Toyota war durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

PHK Weinrich, Polizeistation Fulda ___________________________________________________________________

Verkehrsunfallflucht in Fulda - Zeugen gesucht!

Am Freitag, dem 08.11.2024, zwischen 12:40 Uhr und 13:10 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Kaufland in Fulda, Am Rosengarten, eine Unfallflucht. Dort wurde das geparkte Auto eines 32-jährigen Hünfelders angefahren. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Audi A 6, welcher hinten rechts, vermutlich beim Ein - oder Ausparken, beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Tel. 0661/105-0.

Strube, POK __________________________________________________________________

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Großenlüder - Keine Verletzten Großenlüder - Am Freitagnachmittag, den 08. November 2024, ereignete sich gegen 16:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden im Kreuzungsbereich "Am Forsthaus" und "Reichenberger Straße" in Großenlüder. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Fulda mit ihrem Skoda Fabia die Straße "Am Forsthaus" und wollte die "Reichenberger Straße" überqueren. Zeitgleich befuhr eine 74-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Großenlüder mit ihrem Toyota Yaris die "Reichenberger Straße" und kam von rechts. Im Kreuzungsbereich, an dem die Regelung "rechts vor links" gilt, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Polizei war mit einer Streife der Polizeistation Fulda vor Ort.

Müller, Jens, PHK, Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell